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Kahramanmaraş’ta kışlık telaşı

Kahramanmaraş’ta kışlık telaşı
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Kahramanmaraş’ta kışlık hazırlıkları için kazanlarda bulgur kaynatılmaya başlandı.

Kahramanmaraş'ta kışlık hazırlıkları için kazanlarda bulgur kaynatılmaya başlandı.

Kahramanmaraş'ta buğday hasadının tamamlanmasının ardından, kırsal mahallelerde kışlık hazırlıkları başladı. Andırın ilçesinde de yıllardır sürdürülen gelenek kapsamında, hasadı yapılan buğdaylar büyük kazanlarda kaynatılarak bulgur, dövme ve un gibi kışlık gıda ürünlerine dönüştürülüyor.

Akifiye Mahallesi'nde de vatandaşlar, imece usulüyle kurdukları kazanlarda buğday kaynatmanın telaşını yaşıyor. Gün boyu odun ateşinde kaynatılan buğdaylar daha sonra güneşte kurutuluyor, ardından değirmenlerde işlenerek bulgur ve dövmeye dönüştürülüyor.

Vatandaşlardan Senem Kayıran, "Buğday hasadımızı çok şükür tamamladık. Şimdi de bulgur kaynatıyoruz. Bunlar bizim kışlık yiyeceklerimiz. Bulgurun yanı sıra dövme, un ve tarhana gibi diğer hazırlıklarımızı da yapıyoruz. Kış boyunca tüketeceğimiz ürünleri kendi emeğimizle hazırlıyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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