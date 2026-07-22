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Kahramanmaraş'ta sulama kanalında bulunan 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta sulama kanalında bulunan 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde kaybolan 9 yaşındaki İbrahim Şeker, sulama kanalında bulundu ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde kaybolan 9 yaşındaki İbrahim Şeker, gece saatlerinde sulama kanalında bulundu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan çocuk, sevk edildiği Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

KAYBOLDUKTAN SONRA SULAMA KANALINDA BULUNDU

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde kaybolduktan sonra sulama kanalında bulunan 9 yaşındaki İbrahim Şeker, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, ilçede saat 17.00 sıralarında kaybolan İbrahim Şeker için güvenlik güçleri ve vatandaşların katılımıyla arama çalışması başlatıldı. Gece saatlerinde sürdürülen çalışmalar sonucunda, Kahramanmaraş-Göksun kara yolu üzerindeki Çiftlik Yolu Caddesi'nde bulunan Göksun Sulama Birliği'ne ait üstü açık sulama kanalında çocuğa ulaşıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan İbrahim Şeker, ambulansla Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun ağır olması nedeniyle daha sonra Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

CENAZESİ OTOPSİ İÇİN MORG'A KALDIRILDI

İbrahim Şeker'in cenazesi, ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Muhammet Özer

Kaynak: Haber Platformu
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