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Kahramanmaraş'ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Kahramanmaraş'ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı Haber Videosunu İzle
Kahramanmaraş'ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Kuzey Çevre Yolu'nda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Kuzey Çevre Yolu'nda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, polis ekipleri kazanın meydana geliş nedenine ilişkin inceleme başlattı.

KUZEY ÇEVRE YOLU'NDA KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Onikişubat ilçesi Kuzey Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sürücülerinin kimlikleri öğrenilemeyen iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri, kazanın meydana geliş nedenini belirlemek amacıyla inceleme başlattı.

Kaynak: Haber Platformu / Muhammet Özer
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