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Kahramanmaraş'ta İmam, Çocuklar İçin Camiye Oyuncak ve İkramlar Bırakıyor

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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Ali Kurtul Cami İmamı Abdullah Gürdal, çocukların camiye alışmalarını sağlamak için cami içine oyuncaklar bırakıyor ve onlara şeker, kek ile meyve suyu ikram ediyor.

Kahramanmaraş'ta bir imam, çocukların camiye alışmaları için cami içerisine oyuncak bırakıyor. İmam, camide oluşturduğu ikram köşesinde de çocuklara şeker, kek ve meyve suyu gibi ikramlarda bulunuyor.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi kırsalında yer alan Ulutaş Mahallesinde bulunan Ali Kurtul Cami İmamı Abdullah Gürdal, çocuklara yönelik gerçekleştirdiği sosyal çalışmalar ile mahalle halkının gönlünde taht kurdu. Çocukların camiye alışması ve daha sık gelmesi için cami içerisine oyuncaklar bırakan İmam Abdullah Gürdal, namaz sonrası ise çocuklara şeker, kek ve meyve suyu gibi ikramlarda bulunuyor. İmam Gürdal, namaz vakitlerinde camiye gelen vatandaşları ise gül suyu ile kapıda karşılayarak insanların yüzünü tebessüm ettirmeyi başarıyor.

"Camiye koşa koşa geliyorlar"

Özellikle çocukların camiye gelmesi için elinden geleni yaptığını ifade eden Ali Kurtul Cami İmamı Abdullah Gürdal, "Yaptığımız ufak tefek işler de olsa Peygamber Aleyhissalatü Vesselam'ın görevini hakkı ile yerine getiren Allah'ın rızasına ulaşacağını müjdesine nail olmak. Burada hem çocuklar olsun hem büyükler olsun insanlar sevildiği yere gider, mutlu olduğu yerde buluşur. Hem çocuklara hem de büyüklere bu şekilde camiyi sevdirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Şu anda köyümüzün okulu atıl olduğu için taşımalı eğitim var. Okul saati olduğu için çocuk fazla yok, çocuklar koşa koşa geliyor. Hem Kur'an kursu zamanı hem de camiye koşa koşa geliyorlar. Rabbim hakkı ile görev yapmayı nasip eylesin" dedi.

Cami cemaatlerinden Ahmet Güngör ise, imamın camide gerçekleştirdiği çalışma ile ilgili olarak, "Çok iyi buldum, yerinde buldum. Çocuklar teşvik görür, rahat eder ve bir şeyler öğrenir. Teşekkür ederim imam efendimize" diye konuştu.

Camiye daha sık geldiğini söyleyen minik cemaat Ömer Nedirli ise, "Cami şu anda çok güzel. Her gün gelmek istiyorum ama çok uzak olduğu için gelemiyorum" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kültür Sanat Dulkadiroğlu Yerel Yaşam Çocuk Cami

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