Terhis olduktan 5 gün sonra vefat eden genç son yolculuğuna uğurlandı

Görev yaptığı birlikten terhis olduktan 5 gün sonra vefat eden Kahramanmaraşlı 20 yaşındaki genç kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre, askerlik görevini tamamlayıp Muğla Aksaz'dan memleketine dönen Fatih Mehmet Taş (20), eve geldikten iki gün sonra aniden fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Taş'a beyin kanaması teşhisi konuldu ve yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren genç kurtarılamayarak vefat etti. Hayatını kaybeden Taş için Onikişubat ilçesi Saçaklızade Mahallesi'ndeki Saçaklızade camiinde cenaze namazı kılındı. Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omuzlarında cenaze aracına taşındı. Kapıçam Şehir Mezarlığı'na götürülen Taş'ın naaşı burada gözyaşları arasında toprağa verildi. - KAHRAMANMARAŞ