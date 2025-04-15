Cumhurbaşkanı Erdoğan: 25 bin öğretmen ataması sürecini başlatıyoruz

Kabine sonrası Erdoğan'dan öğretmenlere müjde
Minguzzi'nin mezarını tahrip eden şahıs: Kimseden talimat veya para almadım

Minguzzi'nin mezarına saldıran şahıstan skandal sözler
Yasak aşk skandalında damat ile kaynana canlı yayında gözaltına alındı

Yasak aşk skandalında damat ile kaynanaya canlı yayında gözaltı
Pastanede mide bulandıran görüntüler! Vatandaşları işte böyle zehirliyorlar

Pastanede mide bulandıran görüntüler! Vatandaşları böyle zehirliyorlar

Kahramanmaraş'ta Feci Kaza: Ölü Sayısı 4'e Yükseldi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir anne, hastanede hayatını kaybetti. Kaza sonucunda ölü sayısı 4'e çıktı.

Feci kazada anne de vefat etti, ölü sayısı 4'e çıktı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde meydanaı gelen kazada anne de vefat etti, ölü sayısı 4'e yükseldi.

Kaza, dün Afşin ilçesi Alparslan Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 19 yaşındaki İ.P. yönetimindeki 46 AKD 883 plakalı otomobil ile Durdu Güven idaresindeki 46 D 2943 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücülerinden baba Durdu, oğlu Mehmet ile yeğeni Buket Candemir hayatını kaybetti. Kağıt gibi ezilen araçtan çıkartılan anne Senem ile diğer araçta bulunan 2 kişi de yaralı olarak ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren yaralılardan anne Senem Güven'de yapılan tüm madahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Annenin de vefat etmesiyle ölü sayısı 4'e yükseldi.

Öteyandan kazada hayatını kaybeden Güven ailesinin cenazesinin yarın defin edilmesinin beklendiği bildirildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FETHULLAH ARSLANTAŞ - Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.