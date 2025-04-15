Kahramanmaraş'ta Feci Kaza: Ölü Sayısı 4'e Yükseldi

Feci kazada anne de vefat etti, ölü sayısı 4'e çıktı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde meydanaı gelen kazada anne de vefat etti, ölü sayısı 4'e yükseldi.

Kaza, dün Afşin ilçesi Alparslan Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 19 yaşındaki İ.P. yönetimindeki 46 AKD 883 plakalı otomobil ile Durdu Güven idaresindeki 46 D 2943 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücülerinden baba Durdu, oğlu Mehmet ile yeğeni Buket Candemir hayatını kaybetti. Kağıt gibi ezilen araçtan çıkartılan anne Senem ile diğer araçta bulunan 2 kişi de yaralı olarak ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren yaralılardan anne Senem Güven'de yapılan tüm madahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Annenin de vefat etmesiyle ölü sayısı 4'e yükseldi.

Öteyandan kazada hayatını kaybeden Güven ailesinin cenazesinin yarın defin edilmesinin beklendiği bildirildi.