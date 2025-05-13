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Kahramanmaraş'ta Ezgi Apartmanı Davası Devam Ediyor

Kahramanmaraş'ta Ezgi Apartmanı Davası Devam Ediyor
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Ezgi Apartmanı davasında tutuklu sanık iç mimar E.D. duruşmaya katıldı. Mahkeme, E.D.'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi ve duruşmayı 30 Eylül'e erteledi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde yıkılan ve 35 kişinin yaşamını yitirdiği Ezgi Apartmanı davasına devam edildi.

Kahramanmaraş Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanık iç mimar E.D. duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Binanın müteahhidi Y.A. rahatsızlığı nedeniyle duruşmaya katılamadı. Katılan vekillerin dilekçelerinin alınması sonrası duruşmaya geçildi. Pastanenin iç mimar tutuklu E.D. suçlamaları kabul etmeyerek 9 buçuk aydır tutuklu olduğunu ifade ederek, tutukluluğunun kaldırılmasını talep etti. Mahkeme başkanı duruşmaya başladıktan sonra avukatların beyanlarını aldı.

S.K. ve M.P. müdafi avukatları Mesut Çakar ve Yaşar Kalaycı, "Bir önceki beyanlarımızı beyan ediyoruz" dedi.

Mahkeme heyeti, pastane iç mimarı E.D'nın tutukluluk halinin devamına, binanın fenni mesulünün adli kontrol kararının devamına, S.K ve M.P. hakkında yakalama emrinin infazının beklenmesinin devamına karar verdi. Mahkeme binanın fenni mesulü M.T.'iyi bir önceki duruşmada serbest bırakmıştı.

Alınan beyanların dosyaya eklenmesine ve bilirkişi raporunun beklenmesine kararı veren mahkeme heyeti, duruşmayı 30 Eylül tarihine erteledi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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