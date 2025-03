Kahramanmaraş'ta Down Sendromu Farkındalık Günü Etkinliği

Kahramanmaraş'ta down sendromlu çocuklara özel etkinlik düzenlendi.

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle özel bireylere karşı toplumsal duyarlılığı artırmak, erken eğitimin ve sosyal desteğin önemine dikkat çekmek amacıyla Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Kahramanmaraş'ta çeşitli etkinlikler düzenledi. Down sendromlu bireylerin hayatına dokunmak ve onlara özel bir gün yaşatmak için Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü'nde bulunan Umut Sokağı ve Down sendromlu çocukların aileleriyle yaşadığı +1 Sokağı konteyner kentinde yapılan etkinlikte çeşitli oyunlar oynandı, onların yeteneklerini sergileyebileceği ortamlar oluşturuldu. Bu durumdan memnun olan aileler, çocuklarının toplumda daha fazla kabul görmesi ve desteklenmesi adına yapılan etkinliklerin büyük önem taşıdığını söyledi.

Kurum yetkilileri de, özel bireylerin hayatın her alanında aktif rol alması gerektiğini vurgulayarak, farkındalık çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti. - KAHRAMANMARAŞ