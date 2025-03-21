İki büyükşehirde 5 gün boyunca eylemler yasaklandı

İstanbul'un ardından iki büyükşehirde daha 5 günlük yasak
'Gölge başkan' diye anılan Ertan Yıldız yakalandı! İBB soruşturmasında gözaltı sayısı 88 oldu

'Gölge başkan' yakalandı! İBB soruşturmasında gözaltı sayısı 88 oldu
Murat Ongun evinde çıkan paraları ve av tüfeklerini böyle savundu

Evinde çıkan paraları ve av tüfeklerini böyle savundu
Gözaltındaki İmamoğlu'nu bekleyen 4 senaryo

Gözaltındaki İmamoğlu'nu bekleyen 4 senaryo

Kahramanmaraş'ta Down Sendromu Farkındalık Günü Etkinliği

Kahramanmaraş'ta Down Sendromu Farkındalık Günü Etkinliği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında Kahramanmaraş'ta down sendromlu çocuklar için özel etkinlikler düzenlendi. Aileler, etkinliklerin toplumsal duyarlılığı artırma ve destek sağlama açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Kahramanmaraş'ta down sendromlu çocuklara özel etkinlik düzenlendi.

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle özel bireylere karşı toplumsal duyarlılığı artırmak, erken eğitimin ve sosyal desteğin önemine dikkat çekmek amacıyla Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Kahramanmaraş'ta çeşitli etkinlikler düzenledi. Down sendromlu bireylerin hayatına dokunmak ve onlara özel bir gün yaşatmak için Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü'nde bulunan Umut Sokağı ve Down sendromlu çocukların aileleriyle yaşadığı +1 Sokağı konteyner kentinde yapılan etkinlikte çeşitli oyunlar oynandı, onların yeteneklerini sergileyebileceği ortamlar oluşturuldu. Bu durumdan memnun olan aileler, çocuklarının toplumda daha fazla kabul görmesi ve desteklenmesi adına yapılan etkinliklerin büyük önem taşıdığını söyledi.

Kurum yetkilileri de, özel bireylerin hayatın her alanında aktif rol alması gerektiğini vurgulayarak, farkındalık çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title