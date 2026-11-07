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Kahramanmaraş'ta 54 yıldır kalaycılık yapan Mustafa Özata, eleman sıkıntısı çekiyor

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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 62 yaşındaki Mustafa Özata, 8 yaşında başladığı kalaycılık mesleğini 54 yıldır sürdürüyor. Babasından öğrendiği işte kalifiye eleman bulamayan Özata, Adana ve Osmaniye'den gelen müşterilere bakır kapları kalaylıyor.

Kahramanmaraş'ta 8 yaşında babasının yanında başladığı kalaycılık mesleğini 54 yıldır sürdüren Mustafa Özata, tarihi mahalledeki küçük iş yerinde mesleğinin son temsilcilerinden biri olarak çalışmalarına devam ediyor.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat İlçesi Mağralı Ökkeş Caddesi'ndeki iş yerinde çalışan 62 yaşındaki kalaycı Mustafa Özata, mesleğini babasından öğrendi. Babasının da 50 yıl kalaycılık yaptığını ifade eden Özata, çocuk yaşlarda başladığı mesleğinde yarım asrı geride bıraktı. Özata, bakır kapları kalaylayarak hem geleneksel bir zanaatı yaşatıyor hem de vatandaşların kullanımına sunduğu ürünlerin daha sağlıklı olmasına katkı sağlıyor.

"Benden sonra kim yapacak bu işi bilmiyorum"

Özata, "50 yıl babam bu mesleği yaptı 50 yılı geçti ben yapıyorum. Yaklaşık 100 yıldır bu mesleği sürdürüyoruz. Biz bakırın üzerine kalay kaplama yapıyoruz. Bakır ve kalay birleşince çok sağlıklı bir ürün haline geliyor. Kentimizde insanların yüzde 80'inin evinde bakır kap mevcuttur. Talep çok iyi işlerimiz güzel. Benim yaşım 62 benden sonra kim yapacak bu işi bilmiyorum. Yetkililerin bu meslekleri canlandırmasını bekliyorum. Kalifiyeli eleman ve çalışacak kimse yok. Kalay yaptırmak için Adana, Osmaniye gibi illerden de müşteriler geliyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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