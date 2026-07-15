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Kahramanmaraş'ta 15 Temmuz Anma Programları Başladı

Kahramanmaraş'ta 15 Temmuz Anma Programları Başladı
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Kahramanmaraş'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen anma programları kapsamında protokol üyeleri, kamu temsilcileri ve vatandaşlar Şeyh Adil Mezarlığı'ndaki şehitliği ziyaret etti. Şehit kabirlerine karanfil bırakılarak Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Öğle namazının ardından Ulu Camii'nde Hatm-i Şerif duası ve Mevlid-i Şerif programı yapılacak; gün boyu anma etkinlikleri devam edecek.

Kahramanmaraş'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen anma programları başladı.

Etkinlikler kapsamında protokol üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar, Şeyh Adil Mezarlığı'ndaki şehitliği ziyaret edildi. Şehit kabirlerine karanfil bırakılan programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti okunurken şehitler rahmet ve minnetle yad edildi.

Anma programı kapsamında daha sonra Ulu Camii'nde öğle namazı, Kahramanmaraş'ın 252 şehidi için Hatm-i Şerif duası ve Mevlid-i Şerif programı gerçekleştirilecek.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında kentte gün boyu çeşitli anma etkinliklerinin devam edeceği bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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