Kahramanmaraş'ta 15 Temmuz Anma Programları Başladı

Kahramanmaraş'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen anma programları başladı.

Etkinlikler kapsamında protokol üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar, Şeyh Adil Mezarlığı'ndaki şehitliği ziyaret edildi. Şehit kabirlerine karanfil bırakılan programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti okunurken şehitler rahmet ve minnetle yad edildi.

Anma programı kapsamında daha sonra Ulu Camii'nde öğle namazı, Kahramanmaraş'ın 252 şehidi için Hatm-i Şerif duası ve Mevlid-i Şerif programı gerçekleştirilecek.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında kentte gün boyu çeşitli anma etkinliklerinin devam edeceği bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı