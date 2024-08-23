Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 14.59'da meydana gelen depremin derinliği 7,05 kilometre olarak ölçüldü. - KAHRAMANMARAŞ