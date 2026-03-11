Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 13.58'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı