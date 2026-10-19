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Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı okul çevrelerinde güvenlik denetimi yaptı

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Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı okul çevrelerinde güvenlik denetimi yaptı
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Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrencilerin güvenli eğitim ortamı için okul ve çevrelerinde güvenlik denetimleri yaptı. Denetimlerde okul çevresindeki önlemler incelendi, yönetici ve kolluk görevlileriyle eksiklikler değerlendirildi.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim görmelerini sağlamak amacıyla okul ve çevrelerinde güvenlik denetimleri gerçekleştirdi.

Denetimler kapsamında okul çevrelerindeki güvenlik önlemleri ve mevcut uygulamalar yerinde incelendi. Okul yöneticileri ve kolluk görevlileriyle bir araya gelen ekipler, alınan tedbirler ve tespit edilen eksikliklerin giderilmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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