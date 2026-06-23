Kahramanmaraş-Göksun yolunda iki tır çarpıştı: 1 yaralı

Kahramanmaraş- Göksun karayolu Arslanbey Mahallesi mevkiinde meydana gelen trafik kazasında iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen kazada iki tır çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından sağlık ekiplerine teslim edildi.

İKİ TIR ARSLANBEY MEVKİİNDE ÇARPIŞTI

Kaza, Kahramanmaraş-Göksun karayolu Arslanbey Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle iki tırın çarpışması sonucu bölgede kısa süreli panik yaşandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler yönlendirildi. İtfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri bölgede çalışma başlattı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumuna ilişkin detaylı bilgi paylaşılmazken, ekiplerin kaza bölgesindeki çalışmaları bir süre devam etti.

ULAŞIM NORMALE DÖNDÜ

Kaza nedeniyle Kahramanmaraş-Göksun karayolunda kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Muhammet Özer