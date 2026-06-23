Haberler

Kahramanmaraş-Göksun yolunda iki tır çarpıştı: 1 yaralı

Kahramanmaraş-Göksun yolunda iki tır çarpıştı: 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş-Göksun karayolu Arslanbey Mahallesi mevkiinde iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edilirken, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş- Göksun karayolu Arslanbey Mahallesi mevkiinde meydana gelen trafik kazasında iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen kazada iki tır çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından sağlık ekiplerine teslim edildi.

İKİ TIR ARSLANBEY MEVKİİNDE ÇARPIŞTI

Kaza, Kahramanmaraş-Göksun karayolu Arslanbey Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle iki tırın çarpışması sonucu bölgede kısa süreli panik yaşandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler yönlendirildi. İtfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri bölgede çalışma başlattı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumuna ilişkin detaylı bilgi paylaşılmazken, ekiplerin kaza bölgesindeki çalışmaları bir süre devam etti.

ULAŞIM NORMALE DÖNDÜ

Kaza nedeniyle Kahramanmaraş-Göksun karayolunda kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Muhammet Özer

Dilşad Özcan
Dilşad Özcan
Haberler.com
CHP'de yeni ihraç dalgası! 2 ismin üstü çizildi

CHP'de deprem! 2 isim görevden alındı
Özgür Özel: Kemal Bey'e partimiz adına bu tarihi çağrıyı yapıyorum

"Kemal Bey'e partimiz adına bu tarihi çağrıyı yapıyorum"
Trump duyurdu: İran üst düzey nükleer denetimleri kabul etti

Trump açıkladı! 18 saatlik zirveden çıkan karar dünyayı şaşırtacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Olay iddia: Güllü'nün kızı Tuğyan ile Ümitcan Uygun mektuplaşıyor

Olay iddia: Tuğyan'ın cezaevinde mektuplaştığı isim kan dondurdu
Amsterdam'da olay görüntü! Tasma takıp sokak boyunca gezdirdi

Sokakta akılalmaz görüntü! Hiç kimseye aldırış etmediler
Korkutan senaryo gerçek olmaya başladı! Fransa'da en az 18 kişi hayatını kaybetti

Korkutan senaryo gerçek oldu! Dört bir yandan acı haberler geliyor
Martı TAG kurucusu ateş püskürdü: İTEO Cumhurbaşkanımızın videosunu montajladı

Dava öncesi ateş püskürdü: Cumhurbaşkanımızın videosunu montajladılar
Komşusunun milyonluk aracını parçaladı ama unuttuğu bir şey vardı

Komşu komşuya bunu yapar mı? Kameranın farkına varamadı

Fuhşun çetelesi ajandadan çıktı

Fuhşun çetelesi ajandadan çıktı
Nihat Kahveci canlı yayında çıldırdı: Allah belasını versin

Canlı yayında resmen çıldırdı: Ulan senin...