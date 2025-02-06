Kahramanmaraş Depremlerinin 2. Yıldönümünde Mevlit Düzenlendi
Kahramanmaraş merkezli depremlerin 2. yıl dönümünde, hayatını kaybedenler anısına Çankırı'da mevlit programı gerçekleştirildi. Ahmet Yesevi Camisi'nde düzenlenen etkinliğe çok sayıda vatandaş katıldı ve dualar edildi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin 2'nci yıldönümünde, hayatını kaybedenler için Çankırı'da mevlit okundu.
6 Şubat 2023'te "asrın afeti" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenler için Çankırı'da mevlit programı düzenlendi. Deprem felaketinin 2'nci yıl dönümü dolayısıyla Ahmet Yesevi Camisinde gerçekleşen programa çok sayıda vatandaş katıldı. Programda hayatını kaybedenler için dua edildi. - ÇANKIRI
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel