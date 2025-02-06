Kahramanmaraş Depremlerinin 2. Yıldönümünde Mevlit Düzenlendi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 2'nci yıldönümünde, hayatını kaybedenler için Çankırı'da mevlit okundu.

6 Şubat 2023'te "asrın afeti" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenler için Çankırı'da mevlit programı düzenlendi. Deprem felaketinin 2'nci yıl dönümü dolayısıyla Ahmet Yesevi Camisinde gerçekleşen programa çok sayıda vatandaş katıldı. Programda hayatını kaybedenler için dua edildi. - ÇANKIRI