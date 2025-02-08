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Kahramanmaraş Depreminin Yıldönümünde Sarıgül Kaçan Unutulmadı

Kahramanmaraş Depreminin Yıldönümünde Sarıgül Kaçan Unutulmadı
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Kars'ın Akyaka ilçesinde yaşayan Sarıgül Kaçan, 6 Şubat 2023'teki depremin yıldönümünde İlçe Müftüsü ve muhtar tarafından ziyaret edildi. Bağışladığı buzağı ile depremzedelere ilham kaynağı olan Kaçan, hayri hizmetlere devam edeceğini belirtti.

6 Şubat 2023 yılında yaşanan ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıldönümünde Sarıgül Kaçan unutulmadı.

Kars'ın Akyaka ilçesi Karahan köyünde yaşayan Sarıgül Kaçan'ı İlçe Müftüsü Yener Kalender ve muhtar Yener Kalender evinde ziyaret etti. Köyde Sarıgül nine olarak bilinen Sarıgül Kaçan, 6 Şubat depreminde buzağısını depremzedelere bağışlamasıyla birçok insana ilham kaynağı olmuştu.

Sarıgül nine, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek ömrü vefa ettiği sürece hayri hizmetlere devam edeceğini ifade etti. Birlikte çaylar içildi, sohbet edildi. İlçe Müftüsü Yener Kalender ve muhtar Yener Kalender daha sonra Kaçan'ın evinden ayrıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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