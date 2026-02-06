Depremlerin 3'üncü yılında Kilis'te hayatını kaybedenler için dua edildi

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar, felaketin 3'üncü yılında Kilis'te düzenlenen programla anıldı.

11 ilde yıkıma neden olan asrın felaketinde binlerce kişi hayatını kaybederken, binlercesi de yaralanmıştı. Felaketin 3'üncü yılında Kilis'te Hacı Mehmet Kazancıoğlu Camii'nde sabah namazı vaktinde gerçekleştirilen programda, depremde vefat edenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Anma programında hayatını kaybedenler rahmetle yad edildi. Program sonunda vatandaşlara çorba ikram edildi.

Anma programına Kilis Valisi Ömer Kalaylı, Vali Yardımcısı Murat Demirbilek, bazı kurum müdürleri ve diğer protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı. - KİLİS