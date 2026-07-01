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Kahramanmaraş'a Koruyucu Aile Ödülü

Kahramanmaraş'a Koruyucu Aile Ödülü
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Kahramanmaraş, koruyucu aile hizmetlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik yürüttüğü başarılı çalışmalar sayesinde "Kalabalık Aile Özel Ödülü"ne layık görüldü.

Kahramanmaraş, koruyucu aile hizmetlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik yürüttüğü başarılı çalışmalar sayesinde "Kalabalık Aile Özel Ödülü"ne layık görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde sürdürülen Gönül Elçileri Koruyucu Aile Projesi kapsamında düzenlenen programda, koruyucu aile hizmetlerinin yaygınlaştırılmasına katkı sunan iller ödüllendirildi. Bu kapsamda Kahramanmaraş, koruyucu aile alanındaki başarılı çalışmalarıyla "Kalabalık Aile Özel Ödülü"nün sahibi oldu.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer'in eşi Selma Ünlüer'in öncülüğünde yürütülen çalışmaların sonucunda kente verilen ödül, koruyucu aile hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik çabaların önemli bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Programda konuşan Emine Erdoğan, Selma Ünlüer nezdinde Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne, koruyucu ailelere ve projeye katkı sağlayan tüm paydaşlara teşekkür etti.

Programda, koruyucu aile hizmetlerinin yaygınlaştırılmasının çocukların güvenli ve sıcak bir aile ortamında büyümesi açısından büyük önem taşıdığı vurgulanırken, Kahramanmaraş'ın bu alandaki başarılı uygulamalarının örnek teşkil ettiği ifade edildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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