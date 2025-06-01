Kahramankazan'da Dolu Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde etkili olan dolu yağışı, vatandaşların hayatını zorlaştırdı. Anlık bastıran yağışlarla birlikte dolu, cep telefonu kameralarına yansıdı.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle hayat olumsuz etkilendi.
Başkentte anlık bastıran yağışlar devam ediyor. Etkili olan yağışın beraberinde Kahramankazan'nda dolu yağışı etkili oldu. Dolu nedeniyle hayat olumsuz etkilendi ve vatandaşlar zor anlar yaşarken dolu yağışı cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel