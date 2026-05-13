İki ayının saldırısından kurtulan Sencer okula başladı

Karayazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Sürmeli ve iş insanı Ferit Kaya, iki ayının saldırısından köpeği sayesinde kurtulan 4. sınıf öğrencisi Sencer Kaya'yı köyünde ziyaret etti.

Sencer'i sınıfında ziyaret ederek çeşitli hediyeler veren Ercan Sürmeli, küçük öğrencinin sağlık durumunun iyi olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi. Sınıf arkadaşlarıyla buluşan Sencer'in heyecanı gözlerinden okunurken, okulda duygusal ve neşeli anlar yaşandı.

Saldırı anında ayılara karşı koyarak sahibinin hayatını kurtaran kahraman köpek Kral da unutulmadı. İş insanı Ferit Kaya, sadık dosta bir adet öküz budu vererek bu cesur davranışı ödüllendirdi. Sencer, kendisini koruyan dostu ve destek veren büyüklerine teşekkür ederek, tekrar okuluna kavuşmanın sevincini yaşadı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı