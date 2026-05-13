Haberler

İki ayının saldırısından kurtulan Sencer okula başladı

Güncelleme:
Karayazı İlçe Milli Eğitim Müdürü ve bir iş insanı, ayı saldırısından kurtulan öğrenciyi ziyaret ederek hediyeler verdi. Kahraman köpek Kral'a da ödül verildi.

Karayazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Sürmeli ve iş insanı Ferit Kaya, iki ayının saldırısından köpeği sayesinde kurtulan 4. sınıf öğrencisi Sencer Kaya'yı köyünde ziyaret etti.

Sencer'i sınıfında ziyaret ederek çeşitli hediyeler veren Ercan Sürmeli, küçük öğrencinin sağlık durumunun iyi olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi. Sınıf arkadaşlarıyla buluşan Sencer'in heyecanı gözlerinden okunurken, okulda duygusal ve neşeli anlar yaşandı.

Saldırı anında ayılara karşı koyarak sahibinin hayatını kurtaran kahraman köpek Kral da unutulmadı. İş insanı Ferit Kaya, sadık dosta bir adet öküz budu vererek bu cesur davranışı ödüllendirdi. Sencer, kendisini koruyan dostu ve destek veren büyüklerine teşekkür ederek, tekrar okuluna kavuşmanın sevincini yaşadı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorumlar (3)

Seçil Yağçı:

Tatlı haber ama böyle acı olaylar olduğundan da anlaşılıyor ülkenin ekonomik durumu nasılsa köylerde insanlar bu kadar riskli yerlerde yaşamak zorunda kalıyor.

Erol Yıldırım:

Harika. Türkiye'de böyle şeyler oluyor. Avrupa'da böyle durumlar görülmez. Çocuk çok talihli. Hayvan iyi kurtuldu. Ama ya aşılar. Ya da başka şeyler.

Ayşegül Gürcüm:

Çok güzel bir haber gerçekten bu çocuk çok şanslı olmuş o köpek olmasa be ne olurdu bilemiyorum Sencer'e başarılar diliyorum ve Kral'a da aferin öyle sadık arkadaşlara ihtiyacımız var

