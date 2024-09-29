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Kağızman'da Arıcılık Eğitimlerini Tamamlayan 27 Arıcıya Sertifika Verildi

Kağızman'da Arıcılık Eğitimlerini Tamamlayan 27 Arıcıya Sertifika Verildi
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Kağızman ilçesinde gerçekleştirilen 'Arı Ürünleri Eğitim Projesi' kapsamında, teorik ve uygulamalı eğitimlerini başarıyla tamamlayan 27 arıcıya sertifikaları ve arıcılık ekipmanları teslim edildi.

Kağızman'da arıcılık eğitimlerini tamamlayan 27 arıcıya sertifikaları verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen, Kars Tarım ve İl Müdürlüğü tarafından yürütülen "Arı Ürünleri Eğitim Projesi" eğitimleri sona erdi.

Kağızman ilçesinde teorik ve uygulamalı eğitimlerini başarı ile tamamlayan 27 Arı yetiştiricisine düzenlenen tören ile eğitim sertifikaları takdim edildi. Ayrıca arıcılara propolis ızgarası, polen tuzakları, kovan atlığı, ana arı üretim kutusu, ruşat kovan, ana arı ve arı sütü üretme yüksükleri gibi ekipmanlar ise Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Erdinç Koç tarafından teslim edildi. Program daha sonra yapılan konuşmaların ardından sona erdi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce bu tür eğitim programlarının devam edeceği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kağızman Eğitim Güncel Tarım Yerel kars

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