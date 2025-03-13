Putin, Ukrayna'nın işgal ettiği Kursk'u ilk kez ziyaret etti

Putin'den bir ilk: Düşmanı en kısa sürede yenilgiye uğratacağız
Son ankette cumhurbaşkanlığı ve genel seçim birlikte soruldu, zıt sonuçlar çıktı

Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim soruldu, ortaya zıt sonuçlar çıktı
PYD elebaşı Salih Müslim: ABD'nin talimatı ile anlaşmadık, özerklik talebimiz yok

PYD elebaşı Müslim'den gündem yaratacak özerklik çıkışı
Komşu katili 16 yaşındaki çocuk ile babasının yaşadığı evde şüpheli yangın

Gece yarısı küle dönen ev komşu katili çocuk ve babasına ait çıktı

Kağıthane'de Ağaçta Mahsur Kalan Kuş İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Kağıthane'de Ağaçta Mahsur Kalan Kuş İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çağlayan Mahallesi'nde ağaçta mahsur kalan bir kuş, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Mahalleli, kuşun uzun süre hareketsiz kaldığını fark ederek durumu bildirdi. Ekipler, kuşu ağacın dalından çıkardı ve bu anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Kağıthane'de ağaçta mahsur kalan kuş itfaiye ekiplerince kurtarıldı. O anlar anbean telefon kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ağaca takılan bir kuş çevredekilerin dikkatini çekti. Kuşun uzun süre ağaçta hareketsiz kaldığını fark eden mahalleli, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, ağacın dalını eğerek kuşu sıkıştığı yerden çıkardı. Kuşun kurtarılma anları vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Yabancı hakem krizi ortalığı karıştırdı! Derbide kıyamet koptu
img

Putin'den bir ilk: Düşmanı en kısa sürede yenilgiye uğratacağız
img

Trump'ın kabinesinde bir Türk! Göreve başlaması an meselesi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Metiner'in Atatürk ile Öcalan'ı aynı cümle içinde kullanması ortalığı karıştırdı

Atatürk ile Öcalan'ı aynı cümlede kullandı, ortalık karıştı
Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler'e büyük ayıp

Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler'e büyük ayıp
4 aydır yürüyemeyen hastanın ayağından terlik parçası çıktı

4 aydır yürüyemeyen hastanın ayağından çıkan şoke etti
Yaşayan 'son kabadayı' olarak bilinen Hasan Heybetli, cezaevinde ölü bulundu

Hasan Heybetli cezaevinde ölü bulundu
İmamoğlu'ndan diplomasıyla ilgili çok konuşulacak çıkış: Dekan istifa etmek zorunda kaldı

İmamoğlu'ndan çarpıcı "diploma" çıkışı: İstifa etmek zorunda kaldı
Erdal Beşikçioğlu, kendisinden hizmet bekleyen vatandaşa böyle yakalandı

Erdal Başkan, hizmet bekleyen vatandaşa böyle yakalandı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.