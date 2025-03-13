Kağıthane'de Ağaçta Mahsur Kalan Kuş İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı
Çağlayan Mahallesi'nde ağaçta mahsur kalan bir kuş, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Mahalleli, kuşun uzun süre hareketsiz kaldığını fark ederek durumu bildirdi. Ekipler, kuşu ağacın dalından çıkardı ve bu anlar cep telefonuyla kaydedildi.
Kağıthane'de ağaçta mahsur kalan kuş itfaiye ekiplerince kurtarıldı. O anlar anbean telefon kamerasına yansıdı.
Olay, dün saat 14.00 sıralarında Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ağaca takılan bir kuş çevredekilerin dikkatini çekti. Kuşun uzun süre ağaçta hareketsiz kaldığını fark eden mahalleli, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, ağacın dalını eğerek kuşu sıkıştığı yerden çıkardı. Kuşun kurtarılma anları vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL