Kafkas Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzu'nun durumu içler acısı

Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ)'de bulunan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nun durumu içler acısı vaziyette bulunuyor.

Dönemin Rektörü Prof. Dr. Sami Özcan tarafından milletvekillerinin destekleriyle yaptırılan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu bakımsızlık ve ilgisizlikten dolayı içindeki malzemelerle birlikte yok oluyor.

Kaderine terk edilen havuzu içerisi yosun doldu, havuz boşaltılarak yeniden temizlendi. İçerisinde bulunan spor malzemelerinin bir çocuğu kırılarak kullanılamaz hale geldi. Kullanılamaz hale gelen Olimpik Yüzme Havuzu'nun akıbetinin ne olacağı bilinmezken, KAÜ Sarıkamış Beden Eğitimi Yüksek Okulu öğrencilerini ise derslerini görmek için Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'ne ait Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'ndan faydalanıyor.

Dönemin Rektörü tarafından yaptırılan ve 5 Haziran 2017 tarihinde açılışı yapılarak hizmete giren Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'ndan öğretim üyeleri, öğrenciler, vatandaşlar da yararlanıyordu.

Gaziler, Şehit ve Gazi yakınları için tek seans ücretsiz olarak hizmet veren havuzun kısa sürede kullanılamaz hale gelmesine ise anlam verilemiyor. - KARS