Kafkas şehitleri için vefa yürüyüşü düzenlendi

Giresun'da 108 yıl önce Osmanlı-Rus savaşında 2. Kafkas Kolordusu'na bağlı askerlerin şehit olduğu Gavur Dağları'na yüzlerce kişinin katılımıyla vefa yürüyüşü düzenlendi.

Alucra Merkez Derneği öncülüğünde 1914-1917 yılları arasında yaşanan Osmanlı-Rus savaşında 2. Kafkas Kolordusu'na bağlı askerlerin şehit olduğu Gavur Dağları'na "Şehitlere Vefa" yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe Alucra Kaymakamı Mustafa Çelik, Alucra Vakfı Başkanı Süleyman Baba, Alucra Merkez Derneği Başkanı Aydın Bodur, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı. Alucra ilçesindeki şehitlikte buluşup dualarla başlayan yürüyüş, Rus işgaline karşı savaşan askerlerin şehit olduğu Gavur Dağı'nda sona erdi. Yaklaşık 44 kilometrelik yürüyüşün ardından ulaşılan Gavur Dağı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından dualar okunarak, şehit mezarları, askeri hastane ve koğuşlardan kalma kalıntılar ziyaret edildi.

Alucra ilçesinde ikincisi düzenlenen "Şehitlere Vefa" yürüyüşüyle ilgili bilgi veren Alucra Merkez Derneği Başkanı Aydın Bodur, "1914-1917 yılları arasındaki Osmanlı-Rus savaşında 2. Kafkas Kolordusu'na bağlı askerler vatan savunması için Gavur Dağı'nda 2,5 yıl şiddetli çatışmalar yaşanmıştır. Biz hem bu şehitlerimizi anmak hem de bu dağlardaki şehitlerimizin tarihte hak ettiği değeri edinmesi ve unutulmaması için bugün buradayız" dedi.

Kaymakam Mustafa Çelik ise, "Vatan için, bayrak için canlarını feda etmiş şehitlerimizi anmak için buradayız. Kafkas şehitlerimize Gavur Dağları'ndan 'Ey şehitlerimiz sizin bırakmış olduğunuz ideallere, inanca biz de sahibiz. Sizin bıraktığınız idealleri, bıraktığınız yerden devam ettirmek için buradayız. Ey şehitlerimiz, istikbalimiz için, istiklalimiz için milli irademiz için Cumhuriyetimizi koruyup kollamak için biz de zamanı geldiğinde gözümüzü kırpmadan şehit olmak için buradayız' diye haykırmak için buradayız" diye konuştu. - GİRESUN

İhlas Haber Ajansı / Yerel