Haberler

Rize'de balıkçılar yeni sezonu horonla açtı

Rize'de balıkçılar yeni sezonu horonla açtı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Balıkçı Köyü'nde balıkçılar, av yasağının sona ermesiyle tulum ve horon eşliğinde 'Bismillah, vira' diyerek denize açıldı. Sezonun ilk seferinde umutlu olan balıkçılar, doğal balıkçılığın korunmasını isterken, köy halkı da Kuzuoğlu Grubu'nun kafes balıkçılığı projesinden vazgeçilmesi çağrısını yineledi.

Haber: Gençağa KARAFAZLI

(RİZE) - Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Balıkçı Köyü'nde balıkçılar, av yasağının sona ermesini coşkuyla karşıladı. Gırgır tekneleri, tulum ve horon eşliğinde "Bismillah, vira" denilerek denize uğurlandı.

Limanda düzenlenen sezon açılışına çok sayıda vatandaş ve balıkçı katıldı. Balıkçılar, sezonun ilk seferine tulum ve horon eşliğinde uğurlandı. "Bismillah, vira" diyerek ağlarını denize bırakan balıkçılar, yeni sezondan umutlu olduklarını ifade etti.

Yeni sezon heyecanının yaşandığı köy halkının Kuzuoğlu Grubu tarafından kurulmak istenen kafes balıkçılığı projesine karşı mücadelesi ise sürüyor.

Av yasağının sona ermesiyle yeniden denize açılan balıkçılar, doğal balıkçılığın korunması ve balıkçıların geçim kaynaklarının zarar görmemesi gerektiğini vurguladı.

Köy halkı, bereketli ve kazasız bir av sezonu temennisinde bulunurken, köy sahilinde yapılması planlanan kafes balıkçılığı projesinden vazgeçilmesi çağrısını yineledi.

Kaynak: ANKA
ABD ve İran arasındaki çatışmalar alevlendi! Ölü ve yaralılar var

Pek çok ülkeye füze yağıyor! Ölü ve yaralılar var
Zelenski: İHA saldırılarını artıracağız, Rusya hava sahası kapanıyor

"Hava sahasını kapatıyoruz, yolcu uçakları dikkat etsin"
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kimse görmüyor sandılar ama kamera rezilliklerini böyle kaydetti

Kimse görmüyor sandılar ama rezillikleri kamerada

Bakan Şimşek, spor salonu yangınında hayatını kaybeden yeğeninin taziyesine katıldı

Spor salonu yangını yasa boğdu: Bakan Şimşek ailesinin yanında
Osman Gökçek’ten babasına açılan soruşturma hakkında ilk sözler: Kimin doğru söylediği ortaya çıkacak

Sözleri Mansur Yavaş ve Murat Ağırel'e: Kim doğru söylüyor...
Muhittin Böcek hakkında mide bulandıran 'Grup halinde cinsel ilişki' iddiası

Mide bulandıran "Grup seks" iddiası! 11 kadını işe alacağız diye...
Almanya, dron saldırısından Rusya'yı sorumlu tuttu! Konsolosluğu kapatıyorlar

Almanya saldırıdan Rusya'yı suçladı, ilk misillemeyi yaptı
Ölü sayısı her geçen gün artarken ayakta kalan yeşil evin sırrı çözüldü

Ölü sayısı her geçen gün artarken ayakta kalan evin sırrı çözüldü
Yarı çıplak halde minibüse bindi! Sonrasında yaptıkları akılalmaz

Yolun ortasında akılalmaz görüntü