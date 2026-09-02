Rize'de balıkçılar yeni sezonu horonla açtı

Haber: Gençağa KARAFAZLI

(RİZE) - Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Balıkçı Köyü'nde balıkçılar, av yasağının sona ermesini coşkuyla karşıladı. Gırgır tekneleri, tulum ve horon eşliğinde "Bismillah, vira" denilerek denize uğurlandı.

Limanda düzenlenen sezon açılışına çok sayıda vatandaş ve balıkçı katıldı. Balıkçılar, sezonun ilk seferine tulum ve horon eşliğinde uğurlandı. "Bismillah, vira" diyerek ağlarını denize bırakan balıkçılar, yeni sezondan umutlu olduklarını ifade etti.

Yeni sezon heyecanının yaşandığı köy halkının Kuzuoğlu Grubu tarafından kurulmak istenen kafes balıkçılığı projesine karşı mücadelesi ise sürüyor.

Av yasağının sona ermesiyle yeniden denize açılan balıkçılar, doğal balıkçılığın korunması ve balıkçıların geçim kaynaklarının zarar görmemesi gerektiğini vurguladı.

Köy halkı, bereketli ve kazasız bir av sezonu temennisinde bulunurken, köy sahilinde yapılması planlanan kafes balıkçılığı projesinden vazgeçilmesi çağrısını yineledi.

Kaynak: ANKA