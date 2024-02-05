Depremin birinci yıl dönümünde mesaj yayımlayan Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı

11 ilde yaşanan ve asrın felaketi olarak bilinen depremin birinci yıl dönümünde bir mesaj yayımlayan Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, "Allah ne bize ne de başka bir millete böyle bir acıyı bir daha yaşatmasın" dedi.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen 11 ili kapsayan ve yıkıcı sonuçlarıyla binlerce vatandaşımızı kaybettiğimiz 6 şubatta gerçekleşen deprem felaketinin üzerinden bir yıl geçti. Yaşanan büyük felaketin hemen ardından yaraların sarılması için toplumun bütün kesimlerinin kenetlendiğini ifade eden Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, "Bir yıl önce milletçe büyük bir kabusu, büyük bir yıkımı ve büyük bir felaketi 11 ilimizde yaşadık. 6 Şubat sabahı bölgemizde adeta küçük kıyamet koptu. Binlerce vatandaşımızı kaybetmenin acısını yaşarken yüzbinlerce vatandaşımız evlerini, işlerini ve işyerlerini kaybetti. 6 Şubat; milli birlik ve beraberliğin adeta yeniden tesis edildiği, devlet vatandaş kucaklaşmasının zirveye çıktığı bir dönem olarak da akıllarda kaldı. O gün mahşer yerine dönen bölgemizde biz sanayici ve ihracatçılar kısa bir süre içerisinde toparlanarak önceliğimizi depremden büyük zarar gören bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya verdik" ifadelerini kullandı.

"Milletçe önemli bir sınavdan başarıyla geçiyoruz"

Yaşanan felaketinin ardından adeta milletin bir sınavdan geçtiğini ifade eden Başkan Celal Kadooğlu, "Bu hepimiz için bir insanlık sınavıydı adeta. Bir yandan yaraları sarıp, acıları paylaşırken diğer yandan da depremden zarar gören işletmelerin yeniden ayağa kalkabilmesi için büyük bir mücadeleye girdik. Çok şükür başardık. Bütün sanayicilerimiz yeri geldiğinde yedek akçelerine kadar yaraları sarmak için varını yoğunu ortaya koydu. Bugün bölgemiz ve özellikle şehrimiz Gaziantep eski günlerine kavuşmak üzere. Rabbim böyle bir acıyı, böyle bir felaketi bir daha ne bize ne de başka bir millete yaşatmasın. Bütün dünya bu olayda bizlerin nasıl büyük bir milletin evlatları olduğumuzu da bir kez daha anladı. Bu süreçte devletimizin etrafında kenetlenmemizi sağlayan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere felaketin acılarını paylaşan ve yaralarını saran herkese teşekkür etmek istiyorum. Daha çok çalışmak ve acılar unutulana, bölgemiz eski günlerine kavuşana kadar hizmet etmek hepimizin insanlık borcudur. 6 Şubat felaketinin birinci yıl dönümünde yaşamlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, acılı ailelerine baş sağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP