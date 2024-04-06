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Kadir Gecesi'nde Nihal Atakaş Camii'nde 500 Kur'an-ı Kerim dağıtıldı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan Nihal Atakaş Camii'nde Kadir Gecesi'ne özel düzenlenen programda; Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 'Hediyem Kur'an olsun' kampanyası kapsamında 500 Kur'an-ı Kerim dağıtıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremde etkilenen 11 ilde toplamda 5 bin 500 Kur'an-ı Kerim Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Kadir Gecesine özel düzenlenen programlarda dağıtıldı. Bunların 500 adeti İskenderun'da bulunan Nihal Atakaş Camii'nde teravih namazı sonrası Hatay İl Müftüsü Mevlüt Topçu ve İskenderun kaymakamı Sayın Murat Sefa Demiryürek tarafından vatandaşlara hediye edildi.

Namaz sonrası açıklama yapan Hatay İl Müftüsü Topçu, "Öncelikle bütün kardeşlerimizin mübarek Kadir Gecesi'ni tebrik ediyorum. Bin aydan daha hayırlı olan bu kutlu gecede elbette ki çok önemli yapmamız gereken işler var, ibadetler var, dualar var, hayır ve hasenatlarımız var. Bir de biz Türkiye Diyanet Vakfı olarak Kur'an'ın indirilmeye başladığı gecede mübarek Kadir Gecesi'nde vatandaşlarımıza, kardeşlerimize Kur'an-ı Kerim hediye edelim dedik. Hediyem Kur'an olsun kampanyası kapsamında bize hayırseverlerimiz aracıyla ulaşan Kur'an-ı Kerim'leri, bugün Kadir Gecesi'nde burada İskenderun'da, Nihal Atakaş Camii'mizin bünyesinde bahçesinde kardeşlerimize hediye ettik. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun, tüm hayır sahiplerimizden Rabbim ebeden razı olsun ve hayırlarını kabul eylesin" şeklinde konuştu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kadir Gecesi İskenderun Hatay Yerel Güncel Haberler

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