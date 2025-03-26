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Kadir Gecesi'nde Malatya Camileri Dolup Taştı

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Kadir Gecesi'nde Malatya'da camilere akın eden vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okunup namaz kılınarak gecenin faziletinden yararlanmaya çalıştı.

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde tüm yurtta olduğu gibi Malatya'da da camiler dolup taştı.

Malatya'da, Kadir Gecesi'nin hikmetinden faydalanmak isteyen vatandaşlar başta Kernek Karagözlüler Cami olmak üzere kentte bulunan bütün camilere akın etti. Genç yaşlı, kadın erkek demeden camileri dolduran vatandaşlar, okunan Kur'an-ı Kerim ve kılınan namazlarla gecenin feyzinden istifa etmeye çalıştı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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