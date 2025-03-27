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Kadir Gecesi'nde Kemaliye'de Sakal-ı Şerif Ziyareti Coşkusu

Kadir Gecesi'nde Kemaliye'de Sakal-ı Şerif Ziyareti Coşkusu
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Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde Kadir Gecesi, Dörtyolağzı Camii'nde açılan Sakal-ı Şerif'i görmek için camilere akın eden vatandaşlar duygusal anlar yaşadı. Uzun kuyruklar oluşurken, ibadetlerin ardından yapılan dualar manevi bir atmosfer yarattı.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde Kadir Gecesi'nde Dörtyolağzı Camii başta olmak üzere bütün camileri tıka basa dolduran vatandaşlar, ziyarete açılan Peygamber Efendimizin Sakal-ı Şerif'ini görünce gözyaşlarına hakim olamadılar.

Kemaliye'de yüzlerce vatandaş Kadir Gecesi'nde camilere akın ederek, ibadetlerini yaptı. Vatandaş, bir arada saf tutarak yatsı ve teravih namazının ardından ellerini semaya açarak dua etti.

Dörtyolağzı Camii'nde, Yatsı namazının ardından cam muhafaza içindeki üç Sakal-ı Şerif, dualar ve salavatlar eşliğinde cemaatin ziyaretine sunuldu. Bu manevi atmosferde, Sakal-ı Şerif'i görmek isteyen vatandaşlar, sıraya girerek uzun kuyruklar oluşturdu. Ziyaret sırasında duygusal anlar yaşanırken, vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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