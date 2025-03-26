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Kadir Gecesi'nde Kars'ta Camiler Doldu Taştı

Kadir Gecesi'nde Kars'ta Camiler Doldu Taştı
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Kars'ta Kadir Gecesi, yoğun bir katılımla idrak edildi. Camiler dolu, vatandaşlar dua etti ve yatsı namazını cemaatle birlikte kıldı. İlgili vaazlar ve dualar yapıldı.

Kars'ta Kadir Gecesi'nde camiler doldu taştı.

Kadir Gecesi, bu yıl da Kars'ta yoğun bir katılımla idrak edildi. İslam dünyasının en özel gecelerinden biri olan Kadir Gecesi'nde, vatandaşlar ellerini semaya açarak dua etti, namazlarını camilerde cemaatle birlikte kıldılar.

Kars Sultan Alparslan Camisi'nde de yatsı namazının ardından Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. İl Müftülüğü tarafından Kadir Gecesi'nin önemine dair vaazlar verildi.

Gece boyunca yapılan ibadetlerde, Filistin ve tüm İslam alemi için dualar edildi. Vatandaşlar, Kadir Gecesi'nin manevi atmosferini yaşamak için sevdikleriyle birlikte camilerde saf tuttu

Kars'taki camilerde yaşanan yoğunluk, bu özel gecenin halk arasında büyük bir öneme sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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