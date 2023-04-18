Asırlık camide Sakal-ı Şerif izdihamı

Kadir Gecesi Hz. Muhammed'in Sakal-ı Şerif'i 600 yıllık Muradiye Camisi'nde ziyarete açıldı. Binlerce kişi, Kadir Gecesi vesilesiyle kılınan teravih namazının ardından Sakal-ı Şerif'i camii içinde ziyaret ederken, duygulu anlar yaşandı.

Bayrama sayılı günler kala tüm İslam aleminin en önemli gecelerinden biri olan Kadir Gecesi Bursa'da 600 yıllık Muradiye Cami'nde huşu içinde geçirildi. Kadir Gecesi münasebetiyle binlerce vatandaş asırlık camiye sığmadı. 7'den 70'e cami avlularında ve çevresinde dualarla Kadir Gecesi'ni idrak etti. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından teravih namazını da kılan genç, yaşlı, çocuk binlerce vatandaş, geç saatlere kadar ibadetlerini gerçekleştirdi. İbadetlerini tamamlayan binler Hz. Muhammed'in Sakal-ı Şerif'ini görmek için sıraya girdi. Duygulu anlar yaşayan vatandaşlara Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sembolik olarak hazırlanan Osmanlı Devleti'nde bir dönem her yıl "Hırka-i Saadet"e dokundurulduğu için büyük manevi öneme sahip el mendillerinden Destimal-i Şerif hediye edildi. Yapılan ziyaret sonrası vatandaşlara tatlı ve ramazan şerbeti ikram edilirken, ibadet eden vatandaşlar maneviyatı bolca yaşadı.

Sakal-ı Şerif'i ziyaret gören vatandaşlar, "Duygulanmamak elde değil. Allah herkese nasip etsin. Sakal-ı Şerif'i görünce onur duydum. İnşallah bir dahaki senelerde bu duyguyu yaşarız" diye konuştu. - BURSA