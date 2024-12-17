Üye Girişi
Haberler
Moskova'daki patlamada Putin'in üst düzey komutanı hayatını kaybetti
Putin nükleer tehditleri sıralarken gelen haberle yıkıldı
Erdoğan, Ursula von der Leyen ile Beştepe'de bir araya geldi
Beştepe'de kritik zirve! Telefon yetmedi soluğu Ankara'da aldı
Rusya ile HTŞ arasındaki gizli görüşme ifşa oldu
Putin, Esad'ı deviren HTŞ liderine bakın ne teklif etmiş
Pasifik'teki Vanuatu'da 7.3 büyüklüğünde deprem
Ülke 7.3'lük depremle sarsıldı, sokaklar cansız bedenlerle doldu

Kadınlara Jandarma Tarafından Bilgilendirme Faaliyeti

Kadınlara Jandarma Tarafından Bilgilendirme Faaliyeti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Çine ilçesindeki fabrikada çalışan kadın personellere jandarma tarafından 6284 Sayılı Kanun, KADES ve kadına yönelik şiddet konularında bilgilendirme yapıldı. Faaliyet ile kadınların hakları konusunda farkındalık artırılması hedefleniyor.

Aydın'ın Çine ilçesindeki fabrikada çalışan kadın personellere jandarma kipleri tarafından bilgilendirmede bulunuldu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ve Çine İlçe Jandarma Komutanlığınca Çine ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan kadın vatandaşlara 6284 Sayılı Kanun, Başvuru Mercileri, KADES ve Kadına El Kalkamaz, Erken Yaşta ve Zorla Evlilikler konuları kapsamında tanıtım ve bilgilendirme faaliyetinde bulunuldu. Faaliyette, vatandaşların farkındalığını arttırmak ve bilinç kazandırmak amacıyla KADES ve Kadına El Kalkamaz pankartı açılıp, KADES uygulaması yükletildi ve bilgilendirme broşürü dağıtıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Hollanda'da arkeologlar, sıfır yılına ait ilk insan kalıntısı buldu
img

Rusya'ya kaçan Esad, günler sonra suskunluğunu bozdu
img

AFAD dünyanın konuştuğu yere ulaştı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AFAD, Sednaya Hapishanesi'nde arama kurtarma çalışması başlattı
AFAD dünyanın konuştuğu yere ulaştı
Sibel Can'dan vefat eden dostunun ailesine 8 milyon TL'lik yardım
Sibel Can'dan ünlü ismin ailesine 8 milyon TL'lik yardım
ABD: Oldukça zor bir konu olan PKK/YPG'ye ilişkin Türkiye ile görüşüyoruz
ABD'den art arda Türkiye açıklamaları! Panik mesajlarına da yansıdı
Galatasaray maçı sonrası görülmemiş olay: Nagihan Karadere hayatının şokunu yaşadı
Eve giderken hayatının şokunu yaşadı
Putin'den korkan Avrupa ülkesinde çocuklara silah eğitimi verilmeye başlandı
Avrupa ülkesinde Putin korkusu! Okullarda silah eğitimi zorunlu oldu
İngiliz diplomatlar Şam'da HTŞ lideri Colani ile görüştü
"Terörist" dedikleri Colani ile masaya oturup 2 milyar TL bağışladılar

Son Dakika Haberleri

18 Aralık okullar tatil mi? Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (17 Aralık) Dolar ne kadar oldu? EMEKLİ MAAŞ ZAM HABERLERİ! Emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak? SSK ve BAĞ-KUR emekli maaş zammı belli oldu mu? 1 Ocak 2025 okullar ve iş yerleri tatil mi? Yılbaşı tatili kaç gün, hangi güne denk geliyor? AÖF SINAV SONUCU SORGULA | AÖF vize sınav sonuçlarına nasıl bakılır? AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı Asgari ücrete yüzde kaç zam gelecek? Asgari ücrete yüzde 25,30,35,40 zam gelirse ne kadar olur? AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? AÖF sınav sonuçları nereden öğrenilir? KIZILCIK ŞERBETİ 81. BÖLÜM 2. FRAGMAN! Kızılcık Şerbeti 81. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı? Aralık ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? TÜİK 2024 Aralık enflasyon oranı kaç olacak? Ozan Orhon kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Ozan Orhon kaç yaşında, nereli? Ozan Orhon biyografisi! Mustafa Bozbey kimdir? Halk Tv konuğu Mustafa Bozbey kaç yaşında, nereli? Mustafa Bozbey biyografisi
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.