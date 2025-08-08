Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İçin Bilecik'te Temaslar

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İçin Bilecik'te Temaslar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı heyeti, kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları kapsamında Bilecik'te çeşitli ziyaretler gerçekleştirerek uygulamaları yerinde inceledi.

Kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı heyeti Bilecik'te temaslarda bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü Süreyya Erkan, Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Olgun Gündüz ve Kadın Politikaları Daire Başkanı Ebru Özyiğit, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında yürütülen çalışmaları değerlendirmek ve sahadaki uygulamaları yerinde görmek amacıyla Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünü ziyaret etti. Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, Bakanlık heyeti il genelindeki hizmet modelleri, kadına yönelik şiddetle mücadele mekanizmaları ve işleyiş süreçlerine dair bilgi aldı. Gerçekleştirilen toplantılarda, kadın konukevleri, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) çalışmaları, yerel işbirlikleri ve farkındalık faaliyetleri değerlendirildi. Ayrıca sahada karşılaşılan sorunlar, çözüm önerileri ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik planlamalar ele alındı. Ziyaret kapsamında yapılan değerlendirmelerin, il genelinde kadına yönelik şiddetle mücadelede etkinliğin artırılması ve hizmetlerin daha erişilebilir hale getirilmesi açısından önemli bir adım olması bekleniyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İsrail ordusu, Gazze'yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı

Korkulan oldu! Skandal karar sonrası İsrail ilk adımı attı
İsrail'in Gazze'yi topyekün işgal kararına Türkiye'den ilk tepki

Türkiye'den kanlı planı onaylayan İsrail'e ilk tepki
Ardahan'da durum vahim! 6 hayvanını kaybeden üretici ahırı gösterip isyan etti

Ahırını gösterip isyan etti: Seyirci kalanların Allah belasını versin
Galatasaray'dan bomba Mauro Icardi kararı

Başkan devrede! Galatasaray'dan bomba Icardi kararı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yatalak annesini döverek komaya sokan şizofren doktor gözaltına alındı

Vicdanları yaralayan olayda şizofren doktor hakkında yeni gelişme
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.