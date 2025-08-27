Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Derneği'nden Şırnak'ta Aile Yılı Etkinliği

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Derneği'nden Şırnak'ta Aile Yılı Etkinliği
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Derneği, Aile Yılı kapsamında Şırnak'ın köy okullarında çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi. Etkinlikte oyunlar oynandı, oyuncak ve kırtasiye yardımı dağıtıldı. Dernek Başkanı Gülnar Karagöl, programın hem şiddetle mücadele hem de sevgi, güven ve dayanışma değerlerini topluma yaymayı amaçladıklarını belirtti. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
