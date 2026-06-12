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Zonguldak'ta Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı Yapıldı

Zonguldak'ta Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı Yapıldı
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Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında düzenlenen toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirildi, Zonguldak Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2026-2030 İl Eylem Planı görüşüldü ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik kararlar alındı.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu 1. Dönem Toplantısı ile Kadının Güçlenmesi İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik Şehit Ömer Halisdemir Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Toplantıda, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) tarafından yürütülen hizmetlere ilişkin istatistiki veriler değerlendirilirken, paydaş kurumlar tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında sunumlar yapıldı.

Ayrıca il genelinde uygulanması planlanan Zonguldak Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2026-2030 İl Eylem Planı görüşülerek, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıda kadına yönelik şiddetin önlenmesi, kadınların güçlendirilmesi ve ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonun artırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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