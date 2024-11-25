Üye Girişi
Haberler
İsrail ve Lübnan, savaşın bitmesi için bazı konularda anlaştı

İki ülke anlaştı! Aylardır devam eden savaşın bitmesi artık an meselesi

 Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 2 milyar TL'lik Genel Sağlık Sigortası borcu silinecek

Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 400 bin kişinin borcu siliniyor

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dizilerdeki şiddet sahnelerine tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran sahne!
7 kişiyi katleden berberin dükkan camındaki yazı dikkat çekti

7 kişiyi katleden berberin dükkan camındaki yazı dikkat çekti

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Etkinlik Serik'te Düzenlendi

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Etkinlik Serik'te Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında, çeşitli kurumlar tarafından stantlar açıldı ve bilgilendirmeler yapıldı. Etkinliğe katılan kadınlara karanfil ve gül dağıtılırken, kadına şiddete dikkat çekmek için pankart çalışması gerçekleştirildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde 25 Kasım Kadına yönelik şiddete karşı Uluslararası Mücadele günü nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kapsamında Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından stantlar açıldı. Stantlarda vatandaşlara bilgilendirmelerde bulunuldu.

Stantların açılış kurdelesi protokol tarafından kesilirken, Kaymakam Dr. Cemal Şahin, etkinliğe katılan bayanlara karanfil ve gül dağıttı.

Etkinlik sonunda protokol üyeleri ve kadınlar ellerini boyayarak "insana sevgi yakışır" yazılı pankart üzerine elleriyle baskı yapıp kadına şiddete dikkat çektiler.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kaymakam Şahin, kadına şiddet konusunda kaymakamlık olarak oldukça hassas olduklarına dikkati çekti.

Şahin; "25 Kasım bugün uluslararası kadına karşı şiddetle mücadele günü. Kadına karşı şiddete 'hayır' diyoruz, 'kadına el kalkmaz' diyoruz. Hiçbir kadının şiddete maruz kalmasına bizim rızamız yok. O nedenle hızlı bir şekilde arkadaşlarımız gerekli önlemleri alıyorlar. Zaten ihbarlar, KADES uygulaması var. Telefon yardımıyla kolaylıkla güvenlik birimlerine ulaşma imkanı oluyor. Söz konusu kadına şiddet konusu olduğunda ilgili birimlerimiz hızlı bir şekilde almış olduğu tedbirlerle kadınlarımızı, çocuklarımızı ve ailelerimize korumaya gayret gösteriyoruz" dedi.

Serik Kaymakamlığı bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe Kaymakam Dr. Cemal Şahin'in yanı sıra, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

ATM'lerde vatandaşın en çok şikayet ettiği sorun tarih oluyor
img

İşverene prim desteği yeniden geliyor
img

Aylar sonra yeniden karşı karşıya geldiler: Hadi gel de kapat
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Selahaddin Eyyubi CANLI izle! TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 34. bölüm full HD tek parça izleme linki İZSU İzmir su kesintisi! 25-26 Kasım Konak, Karabağlar, Menemen su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 25-26 Kasım Haymana, Gölbaşı, Çankaya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kreşler kapatıldı mı? Bahadır Aladağ kimdir? Bahadır Aladağ kaç yaşında, nereli? Pazartesi hangi diziler var? 25 Kasım Pazartesi TV'de bu akşamki diziler Yemekteyiz Selami kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Selami Bey kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Rümeysa kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Rümeysa Kavut kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Rıdvan kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Rıdvan Salman kaç yaşında, nereli? CANLI maç izle! (TRABZONSPOR-ADANA DEMİRSPOR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 25 Kasım günün maçları nereden izlenir? Yemekteyiz Emirhan kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Emirhan Bey kaç yaşında, nereli? Emirhan - Menekşe evli mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.