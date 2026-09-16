Haberler

Kadın voleybolculardan İzmir’in kurtuluşuna özel dostluk maçı

Kadın voleybolculardan İzmir’in kurtuluşuna özel dostluk maçı
Güncelleme:
+17 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ARAS Kargo, Göztepe ve Altınordu kadın voleybol takımları, İzmir'in kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen dostluk maçında bir araya geldi.

(İZMİR) - ARAS Kargo, Göztepe ve Altınordu kadın voleybol takımları, İzmir'in kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen dostluk maçında bir araya geldi.

Aras Kargo Spor Kulübü'nün ev sahipliğindeki organizasyonda üç takımın sporcuları karma takımlar oluşturarak, 9 Eylül'ü sporun birleştirici gücüyle kutladı.

İzmir Atatürk Voleybol Kompleksi'nde "Tek ruh, tek takım" anlayışıyla gerçekleştirilen karşılaşmada, farklı takımlarda forma giyen kadın voleybolcular bu kez karma takımlarda mücadele etti. Organizasyonda birlik ve dayanışma mesajı verildi.

Etkinliğin İzmir'in kurtuluş ruhunu ve sporun birleştirici gücünü yansıttığını belirten Aras Kargo Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Billur Burkutoğlu, şunları kaydetti:

" İzmir'in kurtuluşu anısına, İzmir'in çok değerli üç kulübü bir araya geldik. Göztepe, Altınordu ve Aras Kargo Kadın Voleybol takımları bugün parkede; birbirinden farklı renklerle ama aynı ruh içinde. 'Tek renk, tek ruh, tek takım' dediğimiz bu güzel organizasyonda bir araya geldik. Biz aslında Aras Kargo olarak kendimizin hep bir köprü metaforuna benzediğimizi düşünüyoruz. Hayatları, insanları, ticareti, şehirleri birbiriyle birleştiriyoruz. Bugün de farklı üç büyük kulüp; İzmir'in köklü üç camiası bu salonda birleşiyor. 9 Eylül ruhuna, kurtuluş ruhuna saygılarını sunmak üzere birleşiyorlar. Bizim için çok anlamlı bir etkinlik. İzmir halkı bizi sezon boyunca yalnız bırakmıyor, bugün de buradalar. Biz sporun birleştirici gücünü bugün sahada üç kulüp olarak ortaya koymaktan çok mutluyuz. Bu güzel ruhun İzmir'den tüm Türkiye'ye yayılarak bu güzel mesajların ve İzmir'in değerlerinin tüm Türkiye'ye yayılmasını arzu ediyoruz."

Göztepe Voleybol Takımı Menajeri Zeynep Seda Uslu ile Altınordu Voleybol Takımı Menajeri Sertan Güntaç da sporun birleştirici gücüne vurgu yaparak, kadın voleybolu adına böyle bir organizasyonda yer almaktan duydukları gururu dile getirdi ve benzer organizasyonlarda yeniden buluşma temennisinde bulundu.

Kaynak: ANKA
Dehşete düşüren görüntüler! Küçük kızı defalarca tokatladılar

Resmen işkence gibi dayak attılar
22 yaşındaki fenomenin ani ölümü araştırılıyor! Tek ihtimal üzerinde duruluyor

22 yaşındaki fenomenin gizemli ölümü! Tek ihtimal üzerinde duruluyor
Kütahya'da esnafın beslediği kedi, bacakları kesilmiş halde bulundu! Bölgede 3. vaka

Esnafın beslediği kedi bu halde bulundu! 3. kez yaşanıyor
Seferihisar Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! 29 kişi tutuklandı

CHP'li belediyeye rüşvet operasyonu! 29 kişi tutuklandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Ersoy: Medeniyet mirasımız için kapsamlı seferberlik başlattık

Bakan Ersoy: Medeniyet mirasımız için kapsamlı seferberlik başlattık
Fed faizi 25 baz puan yükseltti

3 yıl sonra bir ilk! Fed piyasaların merakla beklediği kararı açıkladı
Aydın'da sahte yağ operasyonu: 2,7 milyon liralık ürün ele geçirildi

Yakalanmasa hepsini vatandaşa yedireceklerdi
Şanlıurfa'da koyun otlatan Hamit Taş, 140 metrelik kuyuya düşerek hayatını kaybetti

140 metrelik kuyu can aldı! Koyun otlatırken feci son
Anthony Taylor Süper Lig'deki tartışmalı pozisyonları tek tek inceledi

Bu pozisyonların hepsine son nokta konuldu
Yunanistan’da şarkıcı Mazonakis’in ölümüne ilişkin soruşturmada iki doktor tutuklandı

Yunan şarkıcı Mazonakis'in şüpheli ölümünde flaş gelişme
Görüntüler günler sonra ortaya çıktı! Fenerbahçe'ye maç sonunda bu şarkıyı çalmışlar

Fondaki şarkıyı duyunca suratı bu hale geldi