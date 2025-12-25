Malatya'da Direksiyon Hâkimiyetini Kaybeden Sürücü Dönerci Dükkânına Daldı

(MALATYA)- Malatya'nın Battalgazi ilçesinde kadın sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobiliyle dönerci dükkanına girdi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Tandoğan Mahallesi Yeşilçam Caddesi üzerinde bulunan ve kısa süre önce faaliyete başlayan Hey Döner isimli iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kadın sürücünün kullandığı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kaldırıma çıkarak dönerci dükkanının içine girdi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, otomobilin kaldırıma çıktıktan sonra doğrudan iş yerinin içine girdiği, bu sırada kasada ödeme yapmak için bekleyen bir müşterinin bulunduğu ve kaza anıyla birlikte içeridekilerin panik halinde hızla dışarı çıktığı görüldü.

Araç hızının düşük olması olası bir faciayı önlerken, görgü tanıkları aracın daha hızlı olması durumunda çok daha ağır sonuçların yaşanabileceğini ifade etti. Kaza sonrası olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Şoka giren sürücüye sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Kazada sürücü ile iş yerinde bulunanların yara almadan kurtulduğu öğrenilirken, otomobilde ve dönerci dükkanında maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.