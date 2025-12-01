Kadın Polisler Yasal Hakları Güncelledi

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'nde kadın polisler yasal haklar konusunda güncel bilgiler aldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen, "Kadın Yasal Hakları Eğitimi" konulu konferans, kadın polislerin katılımıyla yapıldı. Programda, kadın çalışanlar Avukat Aybüke Kevser Kodaz'ın sunumu eşliğinde Türk Medeni Kanunu, İş Kanunu ile Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanundaki hakları konusunda bilgilerini güncelledi.

Kadınların çalışma hayatında ve sosyal çevrelerinde karşılaşabilecekleri durumlara ilişkin mevzuatın ele alındığı konferansın, kadına yönelik şiddete karşı hep birlikte mücadele anlayışını güçlendiren verimli bir buluşma olduğu ifade edildi. Etkinliğin sonunda katılımcılar ve emeği geçenlere teşekkür edildi. - TEKİRDAĞ