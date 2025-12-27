Gaziantep'te Kadın ve Lgbti+ Örgütlerinden Leyla Zana'ya Yönelik Saldırılara Suç Duyurusu

(GAZİANTEP) - Gaziantep Demokratik Kadın Platformu, Leyla Zana'ya yönelik tribünlerde başlayan cinsiyetçi ve ırkçı küfürlerin organize bir saldırı olduğunu belirterek, 116 kadın ve LGBTİ+ örgütünün imzasıyla suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Gaziantep Demokratik Kadın Platformu adına basın açıklamasını okuyan Muazzez Orhan, 116 kadın ve LGBTİ+ örgütünün imzasıyla, Leyla Zana'ya yönelik cinsiyetçi ve ırkçı saldırılarla ilgili suç duyurusunda bulunmak üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Orhan, açıklamanın aynı gün 8 ilde yapıldığını belirterek, "Bugün buradayız çünkü Leyla Zana'ya karşı tribünlerde yükselen ırkçı ve cinsiyetçi küfür hezeyanıyla başlayan, sonra gazeteci Gözde Şeker'in kimi siyasetçiler ve sosyal medya hesapları tarafından hedef alınmasıyla devam eden saldırının kaynağını da sonuçlarını da iyi biliyoruz" dedi.

Leyla Zana'nın sembolik bir isim olduğuna dikkat çeken Orhan, "Leyla Zana herhangi bir isim değil. Savaş politikalarını bir kadına, hele ki Kürt siyaseti, kadın kimliği ve anadili mücadelesi açısından sembol olan bir kadına hakaret üzerinden kışkırtmaya çalışan, böylece hem tüm kadınları siyasi çıkar için küfrün nesnesi haline getiren hem de Kürt kadınlarının örgütlü mücadelesini, kimliğini hedef alan zihniyet bize tanıdık" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban'ın Bursaspor'a verilen para cezasını ödediğini duyurmasını da eleştiren Muazzez Orhan, "Bunun gazoz, soda şişeleriyle poz vererek ya da Bursaspor'a verilen komik cezayı 'ben ödedim' diye dekont paylaşarak desteklenmesi, bir siyasetçi kadına edilen küfrün bir milli gururmuşçasına sahiplenilmesi anlamına geliyor. Bu bağlantıyı kurarak ve karşı çıkarak etik sorumluluğunu yerine getiren gazeteci Gözde Şeker'e ise özel hayatı da konu edilerek gözdağı verilmeye çalışılıyor" diye konuştu.

Bir kadının özel hayatının hedef alınmasına tepki gösteren Orhan, "Bir kadının kiminle evli olduğundan, evli olup olmadığından kime ne? Açıkça söylüyoruz; kadınların özel hayatını ırkçılığınıza malzeme etmeyi bırakın! Gözde Şeker'in de, Leyla Zana'nın da yanındayız" dedi.

"Bu konu 16 bin TL para cezasıyla kapatılabilecek bir konu değil"

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Bursaspor'a "küfürlü tezahürat" gerekçesiyle 16 bin TL, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması gerekçesiyle ise 211 bin TL ceza verdiğini hatırlatan Orhan, şunları kaydetti:

"Bu bize ne söylüyor? Bir kadının onurunu hedef almanın merdiven boşluklarına oturmaktan daha hafif bir mesele olduğunu mu ima ediyor? Biz bunu kabul etmiyoruz. Bu suçları işleyenlerin derhal tespit edilmesini, bunun tekrarlanmasının önlenmesini, ilgili kulüplere yönelik gerekli tedbirlerin alınmasını, caydırıcı yaptırımların uygulanmasını, kulüplerin, TFF'nin, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ve kamuoyunun konuyu ciddiyetle ele almasını bekliyoruz. Bu konu sadece 16 bin TL para cezasıyla kapatılabilecek bir konu değildir. Kadınların haysiyeti bir merdiven boşluğuyla kıyaslanamayacak kadar değerlidir. 16 Aralık'tan bu yana gururla bir kadına söven erkeklerin tespit edilmesini talep ediyoruz ve haklarında suç duyurusunda bulunuyoruz. Kürt kadın siyasetçi kimliğiyle saldırıya uğrayan Leyla Zana'nın yanında olduğumuzu, hiçbir kadının küfrün ve şiddetin nesnesi olmadığı bir dünya için mücadeleye devam edeceğimizi ilan ediyoruz."