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Hastaneye giden kadın kayıtlara ölü olarak geçtiğini öğrendi

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde merdivenden düşen Fetiye Balgün, hastaneye gittiğinde öldüğü haberini aldı. Kısa süre önce hastanede bebeğini kaybeden Balgün, bebeğine verilmesi gereken ölüm belgesinin kendisine verildiğini aktardı. Yaşanan karışıklık Balgün'ün şikayeti sonucu düzeltildi.

Temmuz ayında bebeğini doğum sırasında kaybeden 23 yaşındaki Fetiye Balgün evinde merdivenden düşerek yaralandı. Eşi tarafından Edremit Devlet Hastanesi Acil Servisine giden Balgün tedavi olmak için kayıt yaptırmak isteyince hayatının şokunu yaşadı. Kayıt memuru Balgün'ün hastane kayıtlarında ölü olarak göründüğünü söyledi. Kayıtlarda ölü olduğunu öğrenen genç kadın hayatının şokunu yaşadı.

ÇOCUĞUMA VERİLMESİ GEREKEN BELGEYİ BANA VERDİLER

Yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı'na anlatan Fetiye Balgün, "Ben merdivenlerden düştüm, burnumu çarptım, burnum şişti. Hatta morardı görüyorsunuz. Ondan sonra hastaneye gittiğimde, tedavi olmak için kimliğimi uzatıyorum, bana TC numaramı girip 'siz ölüsünüz, sizin hakkınızda işlem yapılamaz' diyorlar. Buna eşim de şahit kendisiyle. Gidiyorum ben nasıl ölü olarak çıkabiliyorum? Bir buçuk, iki ay önce çocuğumu kaybettim. Ama çocuğuma ölüm belgesi verilmesi gerekirken beni ölü olarak gösteriyorlar" ifadelerini kullandı.

Hastaneye giden kadın kayıtlara ölü olarak geçtiğini öğrendi

YAPILAN HATA DÜZELTİLDİ

Genç kadının eşi Görkem Balgün ise yaşadıklarını şöyle anlattı: "Ben işten çıktım. Eşimin aramasıyla, motorumla direkt eve gittim. Baktım her yer kan içinde. Eşimi hastaneye götürdüm. Hastaneye girdiğimde kimliğini uzattığımda, 'ölü hakkında işlem yapılamamaktadır' denildi. Bir buçuk saat orada bekletip bizi geri yolladılar." Balıkesir'de bir hastanede bebeğini kaybeden Balgün çiftinin çocuklarının yerine Fetiye Balgün'ün ölü olarak kayıtları geçmesi sonucu yaşanan karışıklık çiftin şikayeti üzerine düzeltildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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Yorumlar (1)

Mert Kalyoncu:

Yav şu hızmayı takmayın. Çok kötü duruyor.

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