Kadın güreşçiler Başkan Bakkalcıoğlu'nu ziyaret etti

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü'nün başarılı kadın güreşçileri Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ile bir araya geldi.

Antrenörleri Kemal Karaboğa eşliğinde makamında ziyaret eden kadın güreşçiler Başkan Bakkalcıoğlu ile bir süre görüşerek sohbet ettiler. Geçtiğimiz günlerde yapılan Okul Sporları Türkiye Şampiyonasında 53 kilogramda Türkiye Şampiyonu olarak Bozüyüklüleri sevindiren Başak Duman, çalışmaları hakkında bilgi verdi. U20 Gençler 53 kilogramda Türkiye 2'inci olarak milli takıma girmeye hak kazan Başak Duman, 14-22 Mayıs tarihlerinde Fransa'nın Normandiya bölgesinde yapılacak olan okul sporlarının olimpiyatları sayılan ISF GYMNASİADE Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edeceğinin bilgisini verdi. Yine Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü'nün başarılı kadın güreşçilerinden Ayşe Nazlı Aşut'ta Kadınlar U17 Yıldızlar ve Gençler U20 Türkiye Güreş Şampiyonası'nda U17 yaş Yıldızlar 65 kilogramda 3'üncü olarak milli takıma girmeye hak kazandı. Milli Takıma seçilen Ayşe Nazlı Aşut'ta ülkemizi 65 kilogramda da 8-12 Mayıs 2022'de Antalya'da yapılacak olan Yıldızlar Uluslararası Zafer Turnuvası'nda temsil edeceğinin bilgisini vererek "antrenmanlarımıza yoğun olarak devam ediyoruz" dedi. Başarılı sporcuları tebrik eden Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'da "Başarılarınız bizleri mutlu ediyor. Umarım sizleri ileride Olimpiyat şampiyonu, dünya şampiyonu olarak ta görürüz. Canı gönülden tebrik ediyor, katılacağınız şampiyonalarda başarılar diliyorum. Spora, sporcuya ve Türk kadınına destek vermeye devam edeceğiz" dedi. Ziyaretin sonunda Başkan Bakkalcıoğlu başarılı güreşçileri Ayşe Nazlı Aşut'u çeşitli hediyelerle ödüllendirdi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel