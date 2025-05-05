Kadın Dernekleri Yavuz Engin'e Destek Ziyareti Gerçekleştirdi

Bir grup kadın derneği yöneticileri 'Yenidoğan çetesi' davasının savcısı Yavuz Engin'e destek ziyaretinde bulundu.

Kadın haklarını koruma derneği başkanı Avukat Hilal Gültepe Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri 'Yenidoğan çetesi' davasının savcısı Yavuz Engin'e destek ziyaretinde bulundu. Kadın Haklarını Koruma Derneği Genel Başkanı Av. Hilal Gültepe Öztürk, İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği Platformu adına Hanna Akyüz, Kadın Haklarını Koruma Derneği Yönetim Kurulu üyesi ve İMAG Grubu üyesi Avukat Vergül Türk Tan, Kadın Haklarını Koruma Derneği üyesi Tuğba Özçelik'den oluşan Kadın temsilcileri, "Yenidoğan çetesi" davasının savcısı Yavuz Engin'i ziyaret etti.

Yapılan açıklamada, "Bu ziyaretin bir anlamı vardı. Bizler Kadın Haklarını Koruma Derneği ve bu derneğin yüzlerce üyesi, çatısı olduğumuz Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonunun (TKDF) Türkiye çapında örgütlenmiş onlarca şubesi ve 50 bini aşkın kayıtlı üyesi, İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB) nin her birinin Türkiye sathı mahalline yayılmış onlarca şubesi ve bu derneklere bağlı binlerce kadın üyesi ve bu yapımızı destekleyen milyonlarca kadını temsilen kendisine hem Şükranlarımızı hem de desteğimizi ilettik" denildi. - İSTANBUL