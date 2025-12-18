Kadın çiftçilere yönelik eğitimler sürüyor

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından kadın çiftçilere yönelik başlatılan bilgilendirme toplantıları belde ve köylerde devam ediyor.

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 2025 yılı çiftçi eğitim toplantılarına "Tarımın İsimsiz Kahramanları-Kadın Çiftçi Eğitimleri" ile devam ediyor. Program çerçevesinde eğitim çalışması Çıkrık ve Gebeceler beldelerinde devam etti. Afyonkarahisar İl Müftülüğü bünyesinde hizmet veren Çıkrık Kur'an Kursu ve Gebeceler Kur'an Kursunda eğitim gören kadın kursiyerlere görevliler tarafından 'Tarımsal üretim planlaması, tarım ve hayvancılık destekleri, tarım sigortaları, küresel iklim değişikliği ve benzeri konularda bilgilendirme ve eğitim verildi.

Eğitim çalışması sonrası kurumdan yapılan yazılı açıklamada, "Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, ilimizin her noktasında üreticilerimize ulaşmayı ve özellikle kadın çiftçilerimizin bilgi ve farkındalık düzeyini artırmayı devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR