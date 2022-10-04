Kadıköy'de "Torunumu Beklerken" Eğitimi Devam Ediyor

Kadıköy Belediyesi Dr. Rana Beşe Sağlık Polikliniği, “Torunumu Beklerken” eğitim programı ile torun sahibi olmaya hazırlanan büyükanne ve dedelere ücretsiz eğitim vermeye devam ediyor.

Kadıköy Belediyesi Dr. Rana Beşe Sağlık Polikliniği, "Torunumu Beklerken" eğitim programı ile torun sahibi olmaya hazırlanan büyükanne ve dedelere ücretsiz eğitim vermeye devam ediyor.

Yıl içerisinde belirli programlar oluşturularak büyükanne ve dedelerden gelen taleplere göre 15 kişilik gruplar halinde açılan programa kayıtlar başladı. Eğitimde, Bebek bakımı, Bebek ve Çocuklarda Acil Durum Uygulamaları, Bebek Bakımında Doğru Bilinen Yanlışlar, Yeni Anne – Baba ve Torun ile İletişim, Büyükanne – Büyükbabalık Rolü, Kuşak Çatışması gibi konular ele alınıyor.

Maket bebekler üzerinde verilen eğitimde acil durumlarda ilk yardım yöntemleri anlatılarak bebek bakımına yönelik uygulamalar ve yapılması gerekenler büyükanne ve dedelere anlatılıyor.

2016 yılından bu yana aralıklarla düzenlenen eğitimde kuşaklararası çocuk bakımında yaşanan anlaşmazlıkları en aza indirmek, tüm ailenin gerginlikten uzak, keyifli bir şekilde ailenin yeni üyesini karşılamaları için yapılması gerekenler ele alınıyor.

En fazla 15 kişilik gruplar halinde haftanın iki günü gerçekleşen programa katılmak isteyen büyükanne ve büyükbabalar, Dr. Rana Beşe Sağlık Polikliniği'nin 02164188830 nolu telefon numarasından kayıt yaptırılabiliyor.