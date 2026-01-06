Haberler

Kuvvetli lodos Caddebostan Sahili'i vurdu, denize giren 3 kişi hastanelik oldu

Güncelleme:
Kadıköy Caddebostan Sahili'nde lodosun etkisiyle yükselen dalgalara kapılan 3 kişi kayalıklara çarparak yaralandı. Yaralıların durumu ve tedavi süreçleri hakkında bilgi verildi.

Kadıköy Caddebostan Sahili'nde denize girdikleri sırada kuvvetli lodos nedeniyle yükselen dalgalara kapılarak kayalıklara çarpan 3 kişi yaralandı.

Olay, Kadıköy Caddebostan Sahili'nde 4 Ocak Pazar günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denize girmek isteyen 3 kişi, lodosun etkisiyle bir anda yükselen dalgalara kapıldı. Lodos nedeniyle sahilde etkisini artıran dalgalar, denize giren Yavuz C., Haluk Ç. ve Nusret M.'yi kayalıklara savurdu. Sert şekilde kayalıklara çarpan yüzücüler çeşitli yerlerinden yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri sahilde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken o anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yaralılardan Yavuz C. ve Haluk Ç.'nin sırt, bacak ve bel bölgelerinde derin yaralar oluştuğu; tedavilerinin evlerinde sürdüğü öğrenildi. Bacağında kırık tespit edilen Nusret M.'nin ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500

