Başsavcılık, Minguzzi davasında istinafa başvurulduğunu açıkladı
Kadıköy'de bıçaklı saldırıya uğrayan 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümüyle ilgili davada 2 sanığa 24 yıl hapis cezası verilirken, diğer 2 sanığın beraat etmesi üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı itirazda bulundu.

Kadıköy'de bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümüyle ilgili görülen davada 2 sanık 24 yıl hapis cezasına çarptırılırken, diğer 2 sanık hakkında ise beraat kararı verilmişti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, beraat ve tahliye kararlarına itiraz edilerek istinaf mahkemesine başvurulduğunu açıkladı.
Kadıköy'de, 24 Ocak 2025 tarihinde 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi pazarda bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 4 tutuklu sanığın yargılandığı dava geçtiğimiz günlerde karara bağlandı. Mahkeme, tutuklu sanıklar B.B. ve U.B. hakkında 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 24 yıl hapis cezasına hükmetti. Diğer sanıklar, A.Ö. ve M.A.D. için ise ayrı ayrı beraat ve tahliye kararı verildi.
Dava istinafa taşındı
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından mahkemenin verdiği karara ilişkin yazılı basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, "Daha önceki basın açıklamamızda belirtildiği üzere; İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza
Mahkemesinin 2025/142 esas sayılı dosyası kapsamında, kaleme alınan gerekçeli karar 28.10.2025 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımıza tebliğ edilmiş olup, CMK 273/1 maddesi gereğince ivedi olarak mütalaaya aykırı çıkan suça sürüklenen çocukların (A.Ö. ve M. A. D) beraat ve tahliye kararına karşı CMK 273/1 maddesi gereğince aynı gün istinaf kanun yoluna başvurulmuştur" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
