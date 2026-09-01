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Kadıköy'de 1 Eylül'de Yol Kapatması

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kadıköy’de kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınacak tedbirler kapsamında bazı yolların saat 16.00’dan itibaren trafiğe kapatılacağını duyurdu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kadıköy'de kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınacak tedbirler kapsamında bazı yolların saat 16.00'dan itibaren trafiğe kapatılacağını duyurdu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce Kadıköy ilçesinde kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınacak tedbirler kapsamında, 1 Eylül 2026 Salı günü saat 16.00'dan itibaren bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. Sürücülerin alternatif güzergahlara yönlendirileceği bildirildi.

Trafiğe kapatılacak yollar:

Şair Sururi Sokak itibarıyla Kadıköy istikameti Kurbağalıdere Caddesi, Söğütlüçeşme Caddesi, Rıhtım Caddesi, Albay Faik Sözdener Caddesi ve Mahmut Baba Sokak.

Alternatif güzergahlar:

Orgeneral Şahap Gürler Caddesi, Mühürdar Caddesi, Moda Caddesi, Kuşdili Caddesi, Dr. Esat Işık Caddesi, Serasker Caddesi, Taşköprü Caddesi, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi, Acıbadem Caddesi ve Karakolhane Caddesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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