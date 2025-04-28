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Kadıköy'de Balkonu Çöken Bina Havadan Görüntülendi

Kadıköy'de Balkonu Çöken Bina Havadan Görüntülendi
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Kadıköy Dumlupınar Mahallesi'nde gece saatlerinde 6 katlı bir binanın 5. katındaki balkon çöktü. Olayda yaralanan olmamasına rağmen bina tahliye edildi ve güvenlik önlemleri alındı.

Kadıköy'de gece saatlerinde balkonu çöken 6 katlı bina dron ile havadan görüntülendi. Tahliye edilen binanın çevresinin şeritlerle kapatılarak güvenlik önlemi alındığı görüldü.

Kadıköy Dumlupınar Mahallesi Melih Cevdet Anday Sokak üzerinde bulunan 6 katlı binanın 5. katındaki balkon gece saatlerinde çökmüştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken, binada oturan vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edildi.

Çöken balkon ve binanın son durumu sabah saatlerinde dron ile havadan görüntülendi. Balkon kısmının çöktüğü, kopan beton parçalarının yere düştüğü ve bazı parçaların asılı kaldığı görüldü. Ayrıca, binanın girişinin şeritlerle kapatılarak güvenlik önlemi alınması dikkat çekti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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