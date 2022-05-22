Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi Yaz Atölyeleri Başlıyor - Haberler

Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi, 2022 yaz sezonu karikatür, çizgi roman ve manga atölyeleri için kayıtlar 23 mayıs Pazartesi başlıyor. Ücretsiz atölyelere internetten başvurmak yeterli.

Karikatür, çizgi roman ve manga meraklılarının katılabileceği atölyelere kayıtlar başlıyor. Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi, yaz dönemi atölye eğitimleri için katılımcıları bekliyor. Ücretsiz gerçekleşecek eğitimler için başvuru tarihi 23 Mayıs Pazartesi. Farklı yaş gruplarından katılımcıların yararlanabileceği ücretsiz atölyelere internetten başvuru yapmak yeterli. Atölyelere dileyen çevrimiçi dileyen yüz yüze katılabiliyor. Yüz yüze gerçekleştirilecek atölyelerde sınıflar 7, çevrimiçi atölyelerde ise 10 kişilik kontenjanla sınırlı. Devam zorunluluğu bulunan atölyelere katılım için Kadıköy'de ikamet etme zorunluluğu bulunmuyor.

Atölye çalışmaları çizgi romanda Gökçe Akgül ve Mehmet Naci Dedeal; mangada Ali Toğlukdemir; karikatürde Akdağ Saydut, Anıl Gürak, Ayşe Işın, Behiç Pek, Cihan Kılıç, Eda Oral, Erhan Candan, İlker Altungkök, Nuhsal Işın ve Sibel Bozkurt'un eğitmenliğinde gerçekleştirilecek. Karikatür Evi'nde ilk dönem atölyeler 27 Haziran'da, ikinci dönem atölyeler 18 Temmuz'da, üçüncü dönem atölyeler ise 8 Ağustos'ta başlıyor.